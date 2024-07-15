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$4000-7000 за «квиток» до Молдови: на Одещині затримали 27 ухилянтів

21:28, 15 липня 2024
Ухилянти спочатку мали потрапити до невизнаного Придністровʼя, а потім до Молдови.
$4000-7000 за «квиток» до Молдови: на Одещині затримали 27 ухилянтів
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Одещині поліцейські затримали 27 військовозобов'язаних, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Правоохоронці встановили, що адміністратор телеграм-каналу надав кожному з військовозобов'язаних координати з локацією збору. Після прибуття вони мали отримати наступне повідомлення з алгоритмом дій. Кожен з чоловіків добирався до пункту призначення самостійно - потягом, автобусом, таксі.

Після збору 27 чоловіків отримали повідомлення з маршрутом для безпечного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску. Спочатку вони мали потрапити до невизнаного Придністровʼя, а потім до Молдови.

«У разі успішного пішого переходу кожен з «туристів» повинен був перевести від 4000 до 7000 доларів на криптогаманець їхнього «путівника», - сказано у повідомленні.

Стосовно 27 порушників складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 кодексу України про адміністративні правопорушення.

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