Фінляндія ухвалила закон для блокування мігрантів, які прямують з рф

Прикордонна служба отримує повноваження відмовляти потенційним біженцям у перетині кордону.

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Парламент Фінляндії проголосував за ухвалення закону, що посилює правила міграції, в тому числі щодо розгляду прохань про притулок. Тепер прийом заявок на надання притулку може бути тимчасово припинений, а прохачам може бути відмовлено без права апеляції. Також прикордонна служба отримує повноваження відмовляти потенційним біженцям у перетині кордону, а тих, хто вже в’їхав, – видворяти з країни без залучення суду. Про це пише «Радіо Свобода».

Як зазначається, законопроєкт раніше критикували юристи і правозахисники, проте депутати фінського парламенту проголосували за його ухвалення більшістю у 167 голосів проти 31.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен сказала, що якщо закон покаже свою ефективність у боротьбі з нелегальною міграцією, Гельсінкі зможе повернутися до розгляду питання про відкриття прикордонних пунктів на російському кордоні для легальних мандрівників. Однак поки що, заявила Рантонен, говорити про це передчасно.

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