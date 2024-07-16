В Ровно мужчина по заказу рф поджигал автомобили украинских военных

Злоумышленнику грозит до двух лет за решеткой.

22-летний житель Ровно по заказу врага поджигал автомобили украинских военных. Его задержали. Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

«22-летний житель областного центра, ища легкую подработку, в одном из российских чат-ботов нашел предложение за вознаграждение поджечь авто, принадлежащее Вооруженным Силам Украины. В дальнейшем в российских медиа видео с такими авто выдаются за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП, чтобы создать во вражеских медиа картинку самовольной инициативы якобы выступающих против мобилизации украинцев», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 2 июля мужчина поджег авто Nissan Almera, принадлежавший военному. Затем он прислал фото горящего автомобиля.

А уже через несколько дней злоумышленник поджег Nissan X-Trail. Этот автомобиль готовили для передачи нашим военным на передовую. Кроме того, огонь распространился и частично повредил другой автомобиль – Volkswagen Golf.

За поджоги автомобилей враг обещал жителю Ровно несколько тысяч долларов. Успел ли тот получить деньги полиция пока не узнала.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Суд уже отправил его под стражу с возможностью внесения 242240 гривен залога.

Правоохранители отметили, что злоумышленник сотрудничает со следствием и признает вину. При этом он утверждает, что якобы не знал, что выполняет заказ рф.

«Полиция еще раз предостерегает: не помогайте врагу, потому что нарушаете Закон – годы за решеткой не стоят позорных средств вражеских агентов. Поддерживайте ВСУ! ВНИМАНИЕ! Если вам предлагают такую ​​«работу» или владеете какой-либо информацией о уже совершенных преступлениях, немедленно сообщите об этом полиции! Вознаграждение и анонимность гарантируется!», – добавили в полиции.