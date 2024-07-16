Практика судов
  1. В Украине

В Ровно мужчина по заказу рф поджигал автомобили украинских военных

19:33, 16 июля 2024
Злоумышленнику грозит до двух лет за решеткой.
В Ровно мужчина по заказу рф поджигал автомобили украинских военных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22-летний житель Ровно по заказу врага поджигал автомобили украинских военных. Его задержали. Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

«22-летний житель областного центра, ища легкую подработку, в одном из российских чат-ботов нашел предложение за вознаграждение поджечь авто, принадлежащее Вооруженным Силам Украины. В дальнейшем в российских медиа видео с такими авто выдаются за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП, чтобы создать во вражеских медиа картинку самовольной инициативы якобы выступающих против мобилизации украинцев», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 2 июля мужчина поджег авто Nissan Almera, принадлежавший военному. Затем он прислал фото горящего автомобиля.

А уже через несколько дней злоумышленник поджег Nissan X-Trail. Этот автомобиль готовили для передачи нашим военным на передовую. Кроме того, огонь распространился и частично повредил другой автомобиль – Volkswagen Golf.

За поджоги автомобилей враг обещал жителю Ровно несколько тысяч долларов. Успел ли тот получить деньги полиция пока не узнала.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Суд уже отправил его под стражу с возможностью внесения 242240 гривен залога.

Правоохранители отметили, что злоумышленник сотрудничает со следствием и признает вину. При этом он утверждает, что якобы не знал, что выполняет заказ рф.

«Полиция еще раз предостерегает: не помогайте врагу, потому что нарушаете Закон – годы за решеткой не стоят позорных средств вражеских агентов. Поддерживайте ВСУ! ВНИМАНИЕ! Если вам предлагают такую ​​«работу» или владеете какой-либо информацией о уже совершенных преступлениях, немедленно сообщите об этом полиции! Вознаграждение и анонимность гарантируется!», – добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
 
 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дела Окружного админсуда Киева разбросают по разным судам – Верховная Рада приняла закон

Каким именно судам будут передавать дела ликвидированного ОАСК определит ГСА, как и то, когда закон о передаче дел Окружного админсуда Киева вступит в силу.

Утверждена новая редакция Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах: текст изменений

В случае исполнения должником постановления о наложении штрафа в добровольном порядке работник аппарата суда должен проверить информацию о факте поступления уплаты.

Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Освобождение от ответственности за СЗЧ и дезертирство в случае добровольного возвращения на службу – Верховная Рада одобрила законопроект

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект принят за основу.

Офицеров, лишенных воинского звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации – принят закон

Верховная Рада приняла закон, позволяющий восстановить военнослужащих в предыдущем воинском звании.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду