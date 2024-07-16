Киян попередили про погіршення якості повітря та дали кілька порад

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру.

Фото: kyiv24.news

Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру.

У КМДА заначили, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

▪ обмежити перебування на вулиці;

▪ відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;

▪ пити багато води.

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