Киян попередили про погіршення якості повітря та дали кілька порад

Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру.
У КМДА заначили, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
▪ обмежити перебування на вулиці;
▪ відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;
▪ пити багато води.
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