Выделение $50 млрд для Украины: как разделят кредит между странами G7

Основную часть кредита возьмут на себя США и Евросоюз.

Стали известны новые параметры кредита в $50 млрд для Украины от замороженных активов России. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на собственные дипломатические источники.

В частности, основную часть кредита примут Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Остачу закроют Япония, Великобритания и Канада.

Ожидается, что США и ЕС возьмут на себя $20 млрд, а Япония, Британия и Канада совместно обеспечат $10 млрд. Япония уже готовит от себя подтверждение на сумму $3,3 млрд.

Франция, Германия и Италия примут участие в организации кредита в составе Евросоюза, а не в качестве отдельных членов G7.

Как сообщалось, министры финансов «Большой семерки» обсудят выделение Украине $50 млрд благодаря привлечению странами G7 кредитов под доходы от замороженных российских активов.

Это станет главной темой встречи в Рио-де-Жанейро 25-26 июля.

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