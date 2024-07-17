Відключень світла може поменшати: Енергоатом повернув у роботу енергоблок після ремонту

«Енергоатом» вивів з ремонту енергоблок на одній з АЕС.

Фото: energoatom.com.ua

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Енергоблок на одній з атомних електростанцій після планового ремонту підключили до мережі. Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом».

«На виконання завдання Міністерство енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання», - сказано у повідомленні.

У «Енергоатомі» зазначають, що повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.

Також там додають, що всі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

У свою чергу, Міністерство енергетики України повідомило, що енергоблок додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності.

«Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період», - йдеться у заяві.

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