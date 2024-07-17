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Верховна Рада ухвалила закон про переведення дозволів і ліцензій на декларативний принцип під час війни

12:35, 17 липня 2024
Спрощено умови провадження господарської діяльності на час воєнного стану.
Верховна Рада ухвалила закон про переведення дозволів і ліцензій на декларативний принцип під час війни
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Верховна Рада 17 липня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №7331 про переведення дозволів і ліцензій на декларативний принцип на час воєнного стану.

Проект закону підтримали 237 народних депутатів.

Документ дає змогу суб'єктам господарювання набувати право на провадження окремих видів господарської діяльності в період воєнного стану на підставі подання у відповідні органи ліцензування, до дозвільних органів і центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) - декларації щодо провадження господарської діяльності без одержання документів дозвільного характеру, одержання яких передбачено законодавством.

Зазначається, що такі декларації діятимуть під час воєнного стану і до кінця календарного року, в якому він завершиться, але не менше ніж три місяці з дня його припинення або скасування.

Законопроектом продовжується термін дії вже виданих ліцензій до кінця воєнного стану, але не менше ніж три місяці з дня його припинення/скасування.

На цей період передбачено також зупинення проведення планових перевірок органів ліцензування щодо дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування.

Крім того, законопроектом передбачено визначення Кабміном порядку подання декларації, переліку відомостей, що вносяться до декларації, та переліку видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися суб'єктами господарювання на підставі подання такої декларації.

У Міністерстві економіки уточнили, що декларації можуть бути подані в будь-якому місті України незалежно від розташування підприємства або місця проживання підприємця.

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