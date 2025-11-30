Чехія надала 3,72 млрд євро на допомогу Україні, проте вийшла в плюс – Петр Фіала

Чехія заробила на допомозі Україні понад 500 млн євро.

Фото: Ceske Noviny

Чехія з початку повномасштабного вторгнення витратила на допомогу Україні 91,3 млрд крон (близько 3,72 млрд євро), але отримала 104 млрд крон (приблизно 4,3 млрд євро). Про це повідомив прем’єр-міністр, що йде у відставку Петр Фіала, цитує Ceske Noviny.

Доходи від податків, соціальних і медичних внесків та компенсацій за військової допомоги перевищили витрати на 12,7 млрд крон (525,5 млн євро).

«Чеська держава на допомозі Україні не втрачає, а заробляє. Але найголовніше — це справедливість, безпека та підтримка українців», — цифри лише спростовують неправдиві тези», — заявив Фіала.

У витратах враховано військову допомогу, проєкти економічної дипломатії та розміщення біженців. Навіть система охорони здоров’я в плюсі: доходи від медстрахування українців — 24,1 млрд крон, витрати на їх лікування — 11,8 млрд.

У Чехії перебувають 396 000 українців із тимчасовим захистом, 170 000 з них легально працюють.

