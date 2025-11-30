  1. В мире
Чехия выделила 3,72 млрд евро на помощь Украине, но вышла в плюс – Петр Фиала

17:31, 30 ноября 2025
Чехия заработала на помощи Украине более 500 млн евро.
Чехия выделила 3,72 млрд евро на помощь Украине, но вышла в плюс – Петр Фиала
Фото: Ceske Noviny
Чехия с начала полномасштабного вторжения потратила на помощь Украине 91,3 млрд крон (около 3,72 млрд евро), но получила 104 млрд крон (примерно 4,3 млрд евро). Об этом сообщил уходящий в отставку премьер-министр Петр Фиала, цитирует Ceske Noviny.

Доходы от налогов, социальных и медицинских взносов и компенсаций за военную помощь превысили расходы на 12,7 млрд крон (525,5 млн евро).

«Чешское государство на помощи Украине не теряет, а зарабатывает. Но самое главное — это справедливость, безопасность и поддержка украинцев», — цифры только опровергают ложные тезисы», — заявил Фиала.

В расходах учтена военная помощь, проекты экономической дипломатии и размещение беженцев. Даже система здравоохранения в плюсе: доходы от медстрахования украинцев — 24,1 млрд крон, расходы на их лечение — 11,8 млрд.

В Чехии находятся 396 000 украинцев с временной защитой, 170 000 из них легально работают.

