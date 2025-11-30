В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Від початку року показник середньої зарплати зріс на понад 2918 грн.

У жовтні середній розмір заробітної плати в Україні, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становить 21 578 грн 46 коп. Це на понад 388 грн більше від показника за вересень. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«25 листопада 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за жовтень 2025 року. Він становить 21 578 гривень 46 копійок», — сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що від початку року показник середньої зарплати зріс на понад 2918 грн.

Показники середньої зарплати для розрахунку пенсії у 2025 році:

січень — 18 660 грн 32 коп;

лютий — 18 589 грн 38 коп;

березень — 19 430 грн 52 коп;

квітень —19 856 грн 19 коп;

травень — 20 355 грн 40 коп;

червень — 22 336 грн 81 коп;

липень — 20 455 грн 65 коп;

серпень — 19 813 грн 71 коп;

вересень — 21 190 грн 31 коп;

жовтень — 21 578 грн 46 коп.

