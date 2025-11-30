  1. В Украине

В Украине вырос показатель средней зарплаты для вычисления пенсий

17:40, 30 ноября 2025
С начала года показатель средней зарплаты вырос более чем на 2918 грн.
В Украине вырос показатель средней зарплаты для вычисления пенсий
В октябре средний размер заработной платы в Украине, с которой уплачиваются страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии, составляет 21 578 грн 46 коп. Это более чем на 388 грн больше показателя за сентябрь. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

«25 ноября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для расчета пенсии, за октябрь 2025 года. Он составляет 21 578 гривен 46 копеек», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с начала года показатель средней зарплаты вырос более чем на 2918 грн.

Показатели средней зарплаты для расчета пенсии в 2025 году:

январь — 18 660 грн 32 коп;

февраль — 18 589 грн 38 коп;

март — 19 430 грн 52 коп;

апрель — 19 856 грн 19 коп;

май — 20 355 грн 40 коп;

июнь — 22 336 грн 81 коп;

июль — 20 455 грн 65 коп;

август — 19 813 грн 71 коп;

сентябрь — 21 190 грн 31 коп;

октябрь — 21 578 грн 46 коп.

