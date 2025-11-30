Італія офіційно визнала феміцид окремим злочином із довічним ув’язненням

Парламент одноголосно підтримав ініціативу.

Італійський парламент одноголосно (237 голосів) ухвалив закон, який визнає феміцид — вбивство жінки через гендер — окремим злочином із покаранням довічним ув’язненням. Про це повідомляє BBC.

Закон застосовуватиметься до вбивств, скоєних через «ненависть, дискримінацію, домінування, контроль або підкорення жінки як жінки», а також у разі розриву стосунків чи обмеження її свобод.

Ініціаторка — прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні. Закон підтримали і правлячі, і опозиційні депутати.

Для розробки документа комісія проаналізувала 211 недавніх убивств жінок. Суддя Паола ді Нікола заявила, що тепер феміциди «будуть класифіковані та вивчені у реальному контексті». Вона назвала помилкою пояснення таких злочинів «надмірною любов’ю чи ревнощами».

Критики вважають визначення надто розпливчастим і складним для застосування. Професорка права Валерія Торре зазначила, що більшість убивств вчиняють партнери, і довести саме гендерний мотив буде важко. Вона вважає, що потрібні більші економічні зусилля для подолання нерівності.

Крім Італії, феміцид як окремий злочин визнають Кіпр, Мальта та Хорватія. Загального міжнародного визначення немає.

