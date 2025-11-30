Италия официально признала фемицид отдельным преступлением с пожизненным заключением

Парламент единогласно поддержал инициативу.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Итальянский парламент единогласно (237 голосов) принял закон, который признает фемицид — убийство женщины по гендерному признаку — отдельным преступлением с наказанием в виде пожизненного заключения. Об этом сообщает BBC.

Закон будет применяться к убийствам, совершенным из-за «ненависти, дискриминации, доминирования, контроля или подчинения женщины как женщины», а также в случае разрыва отношений или ограничения ее свобод.

Инициатор — премьер-министр Джорджа Мелони. Закон поддержали и правящие, и оппозиционные депутаты.

Для разработки документа комиссия проанализировала 211 недавних убийств женщин. Судья Паола ди Никола заявила, что теперь фемициды «будут классифицированы и изучены в реальном контексте». Она назвала ошибочным объяснение таких преступлений «чрезмерной любовью или ревностью».

Критики считают определение слишком расплывчатым и сложным для применения. Профессор права Валерия Торре отметила, что большинство убийств совершают партнеры, и доказать именно гендерный мотив будет трудно. Она считает, что нужны большие экономические усилия для преодоления неравенства.

Кроме Италии, фемицид как отдельное преступление признают Кипр, Мальта и Хорватия. Общего международного определения нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.