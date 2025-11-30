В Україні готують нову систему розподілу військових між бойовими бригадами

Кожна бойова бригада має отримувати чітко визначену кількість новобранців, а військові з першого дня повинні знати свій підрозділ, командира та колектив.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив про підготовку нової системи розподілу військовослужбовців між бойовими бригадами. За його словами, відповідні зміни вже обговорені з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Паліса наголосив, що мета реформи — зробити процес комплектування підрозділів прогнозованим і зрозумілим. Кожна бойова бригада має отримувати чітко визначену кількість новобранців, а військові з першого дня повинні знати свій підрозділ, командира та колектив. Це дозволить проходити навчання та злагодження саме там, де боєць служитиме надалі.

Частина бригад уже має власні навчальні можливості — інструкторів і матеріальну базу. Їх планують посилити, щоб забезпечити своєчасний прийом та підготовку нових військових. У тих підрозділах, де таких умов поки немає, створюватимуть нові навчальні спроможності.

Паліса підкреслив, що це складний, але необхідний процес для формування бійця, готового працювати з технікою та тактикою конкретної бригади. Водночас наявні навчальні центри продовжать роботу.

За його словами, командири давно вимагають змін і активно долучаються до напрацювання рішень. Всі прагнуть справедливого та передбачуваного розподілу, який дозволить планувати підготовку і ротації без «хаосу ручних рішень».

Паліса також повідомив, що вже цього тижня відбудеться спільна нарада з генералом Гнатовим, де узгодять кількісні показники, механізми та етапи впровадження нової системи.

На наступному засіданні Ставки Президенту представлять кілька варіантів рішень.

РанішеВолодимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі підготувати пропозиції щодо більш справедливого розподілу особового складу між бригадами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.