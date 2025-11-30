  1. В Україні

В Україні готують нову систему розподілу військових між бойовими бригадами

16:55, 30 листопада 2025
Кожна бойова бригада має отримувати чітко визначену кількість новобранців, а військові з першого дня повинні знати свій підрозділ, командира та колектив.
В Україні готують нову систему розподілу військових між бойовими бригадами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив про підготовку нової системи розподілу військовослужбовців між бойовими бригадами. За його словами, відповідні зміни вже обговорені з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Паліса наголосив, що мета реформи — зробити процес комплектування підрозділів прогнозованим і зрозумілим. Кожна бойова бригада має отримувати чітко визначену кількість новобранців, а військові з першого дня повинні знати свій підрозділ, командира та колектив. Це дозволить проходити навчання та злагодження саме там, де боєць служитиме надалі.

Частина бригад уже має власні навчальні можливості — інструкторів і матеріальну базу. Їх планують посилити, щоб забезпечити своєчасний прийом та підготовку нових військових. У тих підрозділах, де таких умов поки немає, створюватимуть нові навчальні спроможності.

Паліса підкреслив, що це складний, але необхідний процес для формування бійця, готового працювати з технікою та тактикою конкретної бригади. Водночас наявні навчальні центри продовжать роботу.

За його словами, командири давно вимагають змін і активно долучаються до напрацювання рішень. Всі прагнуть справедливого та передбачуваного розподілу, який дозволить планувати підготовку і ротації без «хаосу ручних рішень».

Паліса також повідомив, що вже цього тижня відбудеться спільна нарада з генералом Гнатовим, де узгодять кількісні показники, механізми та етапи впровадження нової системи.

На наступному засіданні Ставки Президенту представлять кілька варіантів рішень.

РанішеВолодимир Зеленський доручив начальнику Генштабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі підготувати пропозиції щодо більш справедливого розподілу особового складу між бригадами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]