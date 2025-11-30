В Украине готовят новую систему распределения военных между боевыми бригадами

Каждая боевая бригада должна получать четко определенное количество новобранцев, а военнослужащие с первого дня должны знать свое подразделение, командира и коллектив.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса сообщил о подготовке новой системы распределения военнослужащих между боевыми бригадами. По его словам, соответствующие изменения уже обсуждены с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

Палиса подчеркнул, что цель реформы — сделать процесс комплектования подразделений прогнозируемым и понятным. Каждая боевая бригада должна получать четко определенное количество новобранцев, а военнослужащие с первого дня должны знать свое подразделение, командира и коллектив. Это позволит проходить обучение и слаживание именно там, где боец будет служить в дальнейшем.

Часть бригад уже имеет собственные учебные возможности — инструкторов и материальную базу. Их планируют усилить, чтобы обеспечить своевременный прием и подготовку новых военнослужащих. В тех подразделениях, где таких условий пока нет, будут создавать новые учебные возможности.

Палиса подчеркнул, что это сложный, но необходимый процесс для формирования бойца, готового работать с техникой и тактикой конкретной бригады. В то же время действующие учебные центры продолжат работу.

По его словам, командиры давно требуют изменений и активно участвуют в разработке решений. Все стремятся к справедливому и предсказуемому распределению, которое позволит планировать подготовку и ротации без «хаоса ручных решений».

Палиса также сообщил, что уже на этой неделе состоится совместное совещание с генералом Гнатовым, где согласуют количественные показатели, механизмы и этапы внедрения новой системы.

На следующем заседании Ставки Президенту представят несколько вариантов решений.

Ранее Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Андрею Гнатову и заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе подготовить предложения относительно более справедливого распределения личного состава между бригадами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.