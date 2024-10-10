Рада приняла закон о страховании журналистов – что он предусматривает

Медиакампании обязали заключать договоры страхования на жизнь, здоровье и трудоспособности своих журналистов или других работников на время их командировок в зону боевых действий или на временно оккупированные территории Украины.

Фото: ukrinform.com

Верховная Рада приняла в целом законопроект 11153 о внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О государственной поддержке медиа, гарантиях профессиональной деятельности и социальной защите журналиста» о приведении ее положений в соответствие с Законом Украины «О страховании».

Документ поддержали 275 нардепов.

Теперь редакции и медиакампании обязаны заключать договоры страхования на жизнь, здоровье и трудоспособности своих журналистов или других работников на время их командировок в зону боевых действий или на временно оккупированные территории Украины.

Страхование должно финансироваться за счет средств самих медиакомпаний или за счет других средств, не запрещенных законом.

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