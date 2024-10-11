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На Київщині затримали зловмисників, які підпалили релейну шафу на замовлення ворога

20:10, 11 жовтня 2024
Шукачам легких грошей тепер загрожує довічне позбавлення волі.
На Київщині затримали зловмисників, які підпалили релейну шафу на замовлення ворога
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На Київщині правоохоронці затримали двох товаришів, які вчинили підпал релейної шафи в Бучанському районі. Чоловіки виконували «замовлення» куратора з російської федерації, на яке погодились у пошуках легких грошей.

Як повідомила поліція Київської області, 2 жовтня надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили підпал релейної шафи на залізниці. На щастя, обладнання пошкоджень не зазнало.

Поліцейські провели низку розшукових заходів та встановили двох паліїв. Ними виявились 30-річний уродженець Луганщини та його 16-річний знайомий.

«Правоохоронці з’ясували, що одному зі спільників напередодні прийшло повідомлення у Telegram від незнайомця. Куратор з країни-агресора пропонував підпалити релейну шафу за винагороду. Відтак приятелі здійснили диверсію, зафільмувавши факт скоєння ними злочину на телефон, як доказ виконаної «роботи», - повідомили у поліції.

Поліцейські затримали зловмисників та повідомили фігурантам про підозру. Судом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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поліція

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