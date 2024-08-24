У Будапешті 1 вересня відкриють першу державну українсько-угорську школу та гімназію

Освітній процес у школі здійснюватиметься українською мовою з 1 по 12 класи.

Джерело фото: Віктор Микита

Першу в Угорщині державну двомовну середню школу та гімназію, де учні вивчатимуть угорську й українську мови, відкриють у Будапешті 1 вересня.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

«1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання», - зазначив він.

Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини. Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни.

За словами Віктора Микити, відкриттю школи передувала тривала робота спеціально сформованої двосторонньої робочої групи на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, а також особиста комунікація між Президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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