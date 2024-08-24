Анджей Дуда прибув до Києва на День Незалежності України

Він візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва 24 сернпя. Він візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський у День Незалежності України звернувся до громадян і наголосив, що як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність.

Він наголосив, що Україна не дасть перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор, а «хворий дід із червоної площі», який постійно погрожує всім червоною кнопкою, не буде диктувати нам якісь свої червоні лінії.

#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.



W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

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