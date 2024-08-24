Анджей Дуда прибыл в Киев на День Независимости Украины

Он примет участие в торжествах по случаю 33-летия Независимости Украины.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев 24 августа. Он примет участие в торжествах по случаю 33-летия Независимости Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины обратился к гражданам и подчеркнул, что как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Так работает независимость.

Он отметил, что Украина не даст превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя, а «больной дед с красной площади», который постоянно угрожает всем красной кнопкой, не будет диктовать нам какие-то свои красные линии.

#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.



W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

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