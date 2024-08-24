В Будапеште 1 сентября откроют первую государственную украино-венгерскую школу и гимназию

Образовательный процесс в школе будет осуществляться на украинском языке с 1 по 12 классы.

Источник фото: Виктор Микита

Первую в Венгрии государственную двуязычную среднюю школу и гимназию, где учащиеся будут изучать венгерский и украинский языки, откроют в Будапеште 1 сентября.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

«1 сентября украинские ученики, проживающие в Венгрии, пойдут в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы. Наряду с этим дети будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит их качественное и всестороннее развитие в стране проживания», - отметил он.

Финансирование учебного заведения производится за счет средств государственного бюджета Венгрии. Для обеспечения учебного процесса уже подготовлено отдельное здание, которое отвечает всем требованиям согласно действующему законодательству страны.

По словам Виктора Микиты, открытию школы предшествовала продолжительная работа специально сформированной двусторонней рабочей группы во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, а также личная коммуникация между Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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