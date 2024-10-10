У Великій Британії у місті Малверн відкрили українську школу

Школа знаходиться у графстві Вустершир.

Джерело фото: Association of Ukrainians in Great Britain / Facebook

У британському місті Малверн, що у графстві Вустершир, відкрили українську школу. Про це повідомили на сторінці Association of Ukrainians in Great Britain.

Як зазначається, відкрити школу для українських дітей вдалося завдяки допомозі і підтримці Союзу українців у Великій Британії, місцевого відділу СУБ.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що у столиці Італії – Римі – відкрили Український дім та нову українську школу. Як зазначають у Посольстві України в Італії, новий простір у Римі буде осередком для української громади.

Крім того, ми писали, що першу в Угорщині державну двомовну середню школу та гімназію, де учні вивчатимуть угорську й українську мови, відкрили у Будапешті 1 вересня.

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