Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета — он имеет основные и дополнительные элементы

Все дополнительные элементы облегченного бронежилета обладают мягкой баллистической защитой.

Министерство обороны Украины сообщило, что Главное управление развития материального обеспечения ведомства утвердило образец-эталон облегченного бронежилета. Он предназначен для защиты отдельных жизненно важных органов тела при выполнении боевых действий военнослужащими ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

«Сделали еще один важный шаг к улучшению обеспечения наших военных современными средствами индивидуальной защиты. Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт во время выполнения боевых заданий, в частности военных ССО и ДШВ. Такие бронежилеты будут особенно полезны для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты», – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Комплектность облегченного бронежилета состоит из основных и дополнительных элементов.

Основной комплект состоит из следующих элементов:

чехол фронтальный с мягким и жестким бронеэлементом;

фронтальный чехол с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками;

камербанд (выполнен по аналогии с системой «skeleton»);

боковые чехлы с мягким баллистическим элементом;

чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.

Дополнительные элементы комплекта:

защита шеи;

защита плеч;

защита паха;

ремень разгрузочный тактический защитный;

защита копчика;

защита бедер;

защита внутреннего участка бедер;

конструктивное решение для военнослужащих-женщин;

элемент придания предмету положительной плавучести.

Дополнительные элементы комплекта поставки определяются заказчиком.

Все дополнительные элементы облегченного бронежилета обладают мягкой баллистической защитой.

Все мягкие бронеэлементы облегченного бронежилета имеют класс защиты 1, жесткие бронеэлементы имеют защитный класс 6+.

Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах – S, M, L и XL.

Масса облегченного бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг в зависимости от размера и комплектации.

«Утверждение образца-эталона «Бронежилет облегченный» позволит закупать новые образцы средств индивидуальной защиты и расширить круг поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ и ГССТ», - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны тестирует новый облегченный бронежилет для штурмовиков.

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