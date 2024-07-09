Минобороны тестирует новый облегченный бронежилет для штурмовиков

Новая облегченная модель бронежилета находится на завершающем этапе испытаний.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины начало тестирование новой облегченной модели бронежилета, которая отмечается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий во время штурмовых и специальных операций. Об этом сообщили в Минобороны.

«Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Новая модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас продолжается последний этап - лабораторные испытания.

Бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, что обеспечивает защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, с весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.

Особенностью нового бронежилета является функция быстрого сброса и возможность комплектации дополнительными элементами: защитой шеи и плеч, плечевыми накладками, защитой паха, тактическим разгрузочным ремнем, защитой копчика, бедер и элементами для обеспечения плавучести. Также предусмотрены специальные анатомические накладки для женщин.

Изделие содержит отдельные карманы для мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ.

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