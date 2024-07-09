«Сделано в Украине»: Кабмин одобрил законопроект о кешбеке за покупку отечественных товаров

Правительство утвердило законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс для внедрения программы Кэшбека на приобретение товаров украинского производства.

Фото: Юлия Свириденко

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9 июля Кабинет министров утвердил законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс для введения программы Кэшбека на приобретение товаров украинского производства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения предполагают, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта «Сделано в Украине».

Как известно, в конце января 2024 года Президент Владимир Зеленский положил начало экономической платформе «Сделано в Украине» для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов с бизнесом.

После этого государство зарегистрировало собственный бренд «Сделано в Украине».

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко рассказала, когда заработает программа Кэшбека за покупку отечественных товаров.

Также сообщалось, что правительство отложило запуск механизма национального кэшбека до сентября.

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