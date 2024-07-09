«Зроблено в Україні»: Кабмін схвалив законопроєкт про кешбек за покупку вітчизняних товарів

Уряд затвердив законопроект, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Фото: Юлія Свириденко

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9 липня Кабінет міністрів затвердив законопроект, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни передбачають, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в межах реалізації експериментального проекту «Зроблено в Україні».

Як відомо, наприкінці січня 2024 року Президент Володимир Зеленський започаткував економічну платформу «Зроблено в Україні» для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів з бізнесом.

Після цього держава зареєструвала власний бренд «Зроблено в Україні».

Раніше перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, коли запрацює програма кешбеку за покупку вітчизняних товарів.

Також повідомлялося, що Уряд відклав запуск механізму національного кешбеку до вересня.

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