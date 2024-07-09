Аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит» завершено — КМВА

В результаті ворожого обстрілу повністю зруйнований корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводять діаліз.

Фото: КМВА

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9 липня Київська міська військова адміністрація повідомила, що на території дитячої лікарні «Охматдит» завершили аварійно-рятувальні роботи.

Зазначається, що повністю зруйнований корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводять діаліз. У більшості інших корпусів – суттєві пошкодження.

«Постраждали хірургічні, онкологічні, соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії, радіології та променевої терапії, операційний блок, дві реанімації та єдина в країні онкогематологічна лабораторія. Зараз усі згуртовано працюють аби якнайшвидше відновити лікарню», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

На разі 94 дитини евакуйовані до інших лікарень Києва. У вцілілих відділеннях «Охматдиту» залишилися на лікуванні 68 дітей. 465 пацієнтів, які потребували планового лікування, були обстежені та тимчасово виписані додому.

«На момент атаки в лікарні перебували 627 дітей. З них 8 зазнали поранень. На жаль, загинули 2 дорослі людини. Вічна пам’ять», - додав Сергій Попко.

Як відомо, 8 липня під обстріл рф потрапила дитяча лікарня «Охматдит».

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів.

Додамо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд виділив 100 мільйонів на відновлення «Охматдиту», а постраждалі родини зможуть отримати допомогу у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

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