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Киянину, який вистрілив в обличчя людині, позбавивши її ока, призначили тюремне покарання

22:18, 9 липня 2024
42-річному жителю Києва призначили 5 років позбавлення волі.
Киянину, який вистрілив в обличчя людині, позбавивши її ока, призначили тюремне покарання
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Бердичівський суд визнав 42-річного жителя м. Києва винним в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження та призначив покарання - 5 років позбавлення волі. Вирок суду може бути оскаржений в апеляційній інстанції.  До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою. Про це повідомляє пресслужба суду.

У ході розгляду кримінального провадження суд встановив, що обвинувачений мешканець столиці, який зареєстрований в одному із сіл на Чуднівщині, влітку 2023 року перебуваючи біля магазину-кафе у с. Краснополі під час конфлікту,  який виник раптово з місцевими мешканцями, вистрілив в обличчя потерпілого  з пістолету. Ґумова куля потрапила чоловікові прямо в око, внаслідок чого він його втратив.

Свою вину обвинувачений визнав частково, запевняючи суд, що стріляти не планував, а лише продемонстрував пістолет з метою самозахисту. За його версією, постріл відбувся не з його волі, а під час того, як йому закрутили руки. Проте вина обвинуваченого саме в умисному заподіянні тяжкого тілесного  ушкодження потерпілому повністю доведена у судовому засіданні сукупністю доказів.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував ступінь тяжкості кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжких злочинів, особу обвинуваченого, який вважається раніше не  судимим, не має на утриманні дітей, має характеристику особи з неврівноваженим характером та схильним до агресії та конфліктів у стані алкогольного сп′яніння.

Саме скоєння правопорушення у стані алкогольного сп′яніння суд врахував як обставину, яка обтяжує покарання; як пом′якшувальну обставину - добровільне відшкодування  шкоди потерпілому.

Пошук судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити в ЄДРСР за номером 294/2236/23.

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