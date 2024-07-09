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На Хмельниччині чоловік і жінка катували односельчанку, звинувачуючи її в чаклунстві

23:31, 9 липня 2024
Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень.
На Хмельниччині чоловік і жінка катували односельчанку, звинувачуючи її в чаклунстві
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На Хмельниччині чоловік і жінка катували односельчанку, звинувачуючи її в чаклунстві. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру 27-річному чоловіку та 35-річній жінці у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України).

Події стались 7 червня в селі Чотирбоки на Шепетівщині.

За даними слідства, перебуваючи напідпитку, підозрювані прийшли до будинку односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері.

Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень.

«Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Зловмисники виволокли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування», — йдеться у повідомленні.

На щастя, коли підозрювані ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які прибули вчасно та затримали кривдників.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

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