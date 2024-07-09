Под надуманным предлогом, что потерпевшая якобы совершает колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений.

В Хмельницкой области мужчина и женщина пытали односельчанку, обвиняя ее в колдовстве. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении 27-летнему мужчине и 35-летней женщине в пытках, угрозе убийством, незаконном лишении свободы человека и нарушении неприкосновенности жилья (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 УК Украины).

События произошли 7 июня в селе Четырбоки на Шепетовщине.

По данным следствия, находясь под хмельком, подозреваемые пришли в дом односелицы, начали стучать в окна и выбили дверь.

Под надуманным предлогом, что потерпевшая якобы совершает колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений.

«Игнорируя просьбы последней прекратить издевательства, мужчина еще раз ударил ее кулаком в лицо, от чего она потеряла сознание. Злоумышленники вытащили ее на улицу и положили в багажник автомобиля с целью вывезти в лесополосу и продолжить пытки», — говорится в сообщении.

К счастью, когда подозреваемые ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, прибывших вовремя и задержавших обидчиков.

Решается вопрос об избрании им мер.

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