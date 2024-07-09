НБУ установил новый исторический максимум курса доллара

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 0,0662 гривны.

Источник фото: УНИАН

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на 10 июля 2024 года на уровне 40,7662 гривны за 1 доллар, что на 0,0662 гривны выше, чем предыдущий максимум, установленный 4 июля (40,7599 гривен за доллар), сообщается на официальном сайте регулятора.

Курс евро также достиг исторического максимума, составляя 44,0846 гривен за 1 евро, что на 0,0065 гривен выше предыдущего рекорда от 9 июля (44,0781 гривна за евро).

На межбанковском рынке курс вырос на 5 копеек до 40,76-40,78 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. На наличном рынке курс доллара также вырос на 5 копеек, достигнув 41,05 гривен.

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