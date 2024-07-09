Документы, изготовленные или заверенные на территории Беларуси, не будут нуждаться в апостиле или консульской легализации – решение Кабмина

Кабмин решил упростить жизнь гражданам с документами, заверенными в Беларуси.

Лица, которые при получении услуг в Государственной миграционной службе будут обращаться с документами, изготовленными или заверенными на территории Беларуси, не будут нуждаться в проставлении апостиля или консульской легализации. Соответствующие изменения Кабмин внес постановлением №762 в постановление №1232 «Некоторые вопросы предоставления Государственной миграционной службой административных услуг в условиях военного положения».

Так, постановление дополнено нормой, которой установлено, что во время осуществления производства по заявлениям по вопросам гражданства и предоставления территориальными органами/территориальными подразделениями Государственной миграционной службы административных услуг в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены документы, изготовленные или заверенные в территории Республики Беларусь учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции по установленной форме и скрепленные гербовой печатью, принимаются без специального удостоверения (консульской легализации, проставления апостиля и т.п.).

Очевидно, что после этого решение Кабмина гражданам Беларуси будет проще получить административные услуги.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о проблемах, с которыми сталкиваются из-за отсутствия цифровизации апостиля украинские граждане, в частности, женщины с детьми, выехавшие за границу и трудоустраивающиеся там. Да, справку о несудимости можно получить в электронном виде, но для проставления апостиля нужно ждать почти месяц.

Автор: Наталя Мамченко

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