Кабмин разрешил студентам с оккупированных территорий предоставлять в вузы военно-учетные документы после отмены военного положения

Правительство внесло изменения в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Фото: ukrinform.com

9 июля Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее внесение изменений в Порядок организации и ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщил официальный сайт МОН.

Отмечается, что изменения откладывают представление военно-учетных документов лиц, проживающих только на временно оккупированных территориях, а также лиц, которые из этих территорий и территорий активных боевых действий выехали за границу.

«Таким гражданам следует подать военно-учетные документы по месту обучения в семидневный срок после окончания военного положения», - сказано в сообщении.

Ранее Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщало, что студентам, находящимся на временно оккупированной территории, территориях активных боевых действий или за границей, разрешат подавать в вузы военно-учетные документы после прекращения военного положения.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, можно ли доказать, что обновили данные в Резерв+.

Напомним, женщины определенных специальностей должны встать на военный учет и получить военно-учетный документ.

Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

Минобороны не поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных.

Добавим, с 17 июля все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ для пересечения границы, который может быть бумажный или электронный.

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