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Кабмін дозволив студентам з окупованих територій надавати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану

15:59, 9 липня 2024
Уряд вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Кабмін дозволив студентам з окупованих територій надавати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану
Фото: ukrinform.com
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9 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це повідомив офіційний сайт МОН.

Зазначається, що зміни відтерміновують подання військово-облікових документів осіб, які проживають тільки на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон.

«Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану», - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляло, що студентам, які перебувають на тимчасово окупованій території, територіях активних бойових дій або за кордоном, дозволять подавати до вишів військово-облікові документи після припинення воєнного стану.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, чи можна довести, що оновили дані в Резерв+. 

Нагадаємо, жінки певних спеціальностей повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.

Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Міноборони не підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних. 

Додамо, з 17 липня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають мати при собі військово-обліковий документ для перетину кордону, який може бути паперовий або електронний. 

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