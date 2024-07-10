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Українцям, чия квартира перевищує 60 «квадратів», необхідно сплатити податок: що слід знати

07:00, 10 липня 2024
Особливості нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Українцям, чия квартира перевищує 60 «квадратів», необхідно сплатити податок: що слід знати
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Українцям, у яких є нерухомість значної площі, до 1 липня необхідно було отримати повідомлення про податкові платежі за нерухомість. Сплачувати податки повинні тільки ті, у кого житло перевищує 60 квадратних метрів (квартири) або 120 квадратних метрів (будинки). Термін для сплати становить 60 днів. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Розмір податку залежить від площі нерухомості та мінімальної зарплати. Місцева влада визначає ставку податку, який наповнює місцеві бюджети. Згідно з податковим кодексом, податок не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен додатковий квадратний метр площі понад встановлений ліміт.

У 2024 році податок нараховується на основі даних за звітний 2023 рік. Ставка податку визначається з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року в розмірі 6700 гривень. Максимальна ставка податку за квадратний метр не може перевищувати 100,5 гривень (6700 × 5%).

Згідно з повідомленням ДПС, податок на майно нараховується тільки власникам житла, площа якого перевищує встановлені норми. Наприклад, норма для квартири становить 60 квадратних метрів, а для будинку — 120 квадратних метрів.

Загальна площа житла враховується для розрахунку податків, а не тільки житлова площа. Крім того, якщо квартира належить кільком власникам (наприклад, подружжю), то податкова норма застосовується до кожного з них індивідуально. Наприклад, якщо загальна площа квартири становить 100 квадратних метрів, але її розділено порівну між чоловіком і дружиною, вони оподатковуватимуться тільки в разі, якщо їхня частка перевищує встановлену норму (наприклад, 60 квадратних метрів на кожного).

Якщо прострочити сплату строком до 30 днів, то до суми податку буде додано штраф у розмірі 10% від нарахованої суми податку. Якщо оплату податку прострочено більш ніж на 30 днів, штраф становитиме вже 20%.

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