Украинцам, чья квартира превышает 60 «квадратов», необходимо уплатить налог: что нужно знать

Особенности начисления и уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Украинцам, имеющим недвижимость значительной площади, до 1 июля необходимо было получить уведомление о налоговых платежах за недвижимость. Уплачивать налоги должны только те, у кого жилье превышает 60 квадратных метров (квартиры) или 120 квадратных метров (дома). Срок оплаты составляет 60 дней. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Размер налога зависит от площади недвижимости и минимальной заработной платы. Местные власти определяют ставку налога, наполняемого местными бюджетами. Согласно налоговому кодексу, налог не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый дополнительный квадратный метр площади сверх установленного предела.

В 2024 году налог начисляется на основе данных за отчетный 2023 год. Ставка налога определяется с учетом минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 в размере 6700 гривен. Максимальная ставка налога за квадратный метр не может превышать 100,5 гривны (6700 × 5%).

Согласно сообщению ГНС, налог на имущество начисляется только собственникам жилья, площадь которого превышает установленные нормы. Например, норма для квартиры составляет 60 квадратных метров, а для дома – 120 квадратных метров.

Общая площадь жилья учитывается для расчета налогов, а не только жилая площадь. Кроме того, если квартира принадлежит нескольким владельцам (например, супругам), то налоговая норма применяется к каждому из них индивидуально. Например, если общая площадь квартиры составляет 100 квадратных метров, но она разделена поровну между мужем и женой, они будут облагаться налогом только в случае, если их доля превышает установленную норму (например, 60 квадратных метров на каждого).

Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то в сумму налога будет добавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. Если оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф будет составлять уже 20%.

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