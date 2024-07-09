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Может ли налоговая штрафовать при проведении фактических проверок за проверенный период

22:00, 9 июля 2024
Налогоплательщики не могут быть привлечены к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение, которое уже было отражено в акте предварительной проверки.
Может ли налоговая штрафовать при проведении фактических проверок за проверенный период
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Налоговая служба в Житомирской области сообщает, может ли налоговая штрафовать при проведении фактических проверок за проверенный период.

Отмечается, что фактической считается проверка, производимая по месту фактического производства налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика.

Такая проверка осуществляется контролирующим органом по соблюдению норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличных, порядка осуществления налогоплательщиками расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, свидетельств, в том числе о производстве и обращении подакцизных товаров, соблюдении работодателем законодательства по заключению трудового договора, оформление трудовых отношений с работниками (наемными лицами)

Фактическая проверка может проводиться на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю, или лицам, фактически проводящим расчетные операции, под расписку до начала проведения такой проверки и при наличии, в частности, такого основания:

при выявлении по результатам предварительной проверки нарушения законодательства по вопросам, определенным в пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 НКУ (пп. 80.2.6 п. 80.2 ст. 80 НКУ).

Фактическая проверка, осуществляемая при наличии основания, определенного в пп. 80.2.6 п. 80.2 ст. 80 НКУ, может быть проведена для контроля по прекращению нарушения законодательства по вопросам, определенным в пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 НКУ, единовременно в течение 12 месяцев с даты составления акта по результатам предварительной проверки (п. 80.3 ст. 80 НКУ).

При этом согласно ст. 61 Конституции Украины никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Учитывая вышеизложенное, при осуществлении фактических проверок контролирующие органы имеют право проверять периоды, уже проверенные при наличии законодательно определенных оснований для такой проверки.

При этом налогоплательщики не могут быть привлечены к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение, которое уже было отражено в акте предварительной проверки.

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