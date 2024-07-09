Документи, виготовлені чи засвідчені на території Білорусі, не потребуватимуть апостиля чи консульської легалізації – рішення Кабміну

Кабмін вирішив спростити життя громадянам із документами, завіреними в Білорусі.

Особи, які при отриманні послуг у Державній міграційній службі звертатимуться з документами, які виготовлені чи засвідчені на території Білорусі, не потребуватимуть проставлення апостиля чи консульської легалізації. Відповідні зміни Кабмін вніс постановою №762 до постанови № 1232 «Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану».

Так, постанову доповнено нормою, якою установлено, що під час здійснення провадження за заявами з питань громадянства та надання територіальними органами/ територіальними підрозділами Державної міграційної служби адміністративних послуг у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування документи, виготовлені або засвідчені на території Республіки Білорусь установою або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції за встановленою формою і скріплені гербовою печаткою, приймаються без спеціального посвідчення (консульської легалізації, проставлення апостиля тощо).

Вочевидь, після цього рішення Кабміну громадянам Білорусі буде простіше отримати адміністративні послуги.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про проблеми, з якими стикаються через відсутність цифровізації апостиля українські громадяни, зокрема, жінки з дітьми, які виїхали за кордон і працевлаштовуються там. Так, довідку про несудимість можна отримати в електронному вигляді, але для проставлення апостилю треба чекати майже місяць.

Автор: Наталя Мамченко

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