НБУ встановив новий історичний максимум курсу долара

Національний банк України підвищив курс долара на 0,0662 гривні.

Джерело фото: УНІАН

Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на 10 липня 2024 року на рівні 40,7662 гривні за 1 долар, що на 0,0662 гривні вище, ніж попередній максимум, встановлений 4 липня (40,7599 гривень за долар), повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Курс євро також досяг історичного максимуму, становлячи 44,0846 гривень за 1 євро, що на 0,0065 гривень вище попереднього рекорду від 9 липня (44,0781 гривня за євро).

На міжбанківському ринку курс виріс на 5 копійок до 40,76-40,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара також зріс на 5 копійок, досягнувши 41,05 гривень.

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