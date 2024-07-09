Киевлянину, выстрелившему в лицо человеку, лишив его глаза, назначили тюремное наказание

42-летнему жителю Киева назначили 5 лет лишения свободы.

Бердичевский суд признал 42-летнего жителя г. Киева виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован в апелляционной инстанции. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе рассмотрения уголовного производства суд установил, что обвиняемый житель столицы, зарегистрированный в одном из сел Чудновщины, летом 2023 года находясь возле магазина-кафе в с. Краснополе во время возникшего внезапно конфликта с местными жителями выстрелил в лицо пострадавшего из пистолета. Резиновый шар попал мужчине прямо в глаз, в результате чего он его потерял.

Свою вину обвиняемый признал частично, уверяя суд, что стрелять не планировал, а лишь продемонстрировал пистолет в целях самозащиты. По его версии выстрел произошел не по его воле, а во время того, как ему закрутили руки. Однако вина обвиняемого именно в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения потерпевшему полностью доказана в судебном заседании совокупностью доказательств.

Назначая вид и меру наказания, суд учел степень тяжести уголовного правонарушения, относящегося к тяжким преступлениям, лицо обвиняемого, считающегося ранее не судимым, не содержащего детей, имеет характеристику лица с неуравновешенным характером и склонным к агрессии и конфликтам в состоянии алкоголь .

Само совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения суд учел как обстоятельство, отягчающее наказание; как смягчающее обстоятельство – добровольное возмещение вреда потерпевшему.

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