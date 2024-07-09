Аварийно-спасательные работы на территории детской больницы «Охматдет» завершены — КГВА

В результате вражеского обстрела полностью разрушен корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций, где детям проводят диализ.

Фото: КГВА

9 июля Киевская городская военная администрация сообщила, что на территории детской больницы «Охматдет» завершили аварийно-спасательные работы.

Указывается, что полностью разрушен корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций, где детям проводят диализ. У большинства других корпусов – существенные повреждения.

«Пострадали хирургические, онкологические, соматические отделения, отделения интенсивной терапии, радиологии и лучевой терапии, операционный блок, две реанимации и единственная в стране онкогематологическая лаборатория. Сейчас все сплоченно работают, чтобы как можно быстрее восстановить больницу», - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

В настоящее время 94 ребенка эвакуированы в другие больницы Киева. В уцелевших отделениях «Охматдета» остались на лечении 68 детей. 465 пациентов, нуждавшихся в плановом лечении, были обследованы и временно выписаны домой.

«На момент атаки в больнице находились 627 детей. Из них 8 получили ранения. К сожалению, погибли 2 взрослых человека. Вечная память», - добавил Сергей Попко.

Как известно, 8 июля под ракетный обстрел попала детская больница «Охматдет».

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений.

Добавим, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило 100 миллионов на восстановление «Охматдета», а пострадавшие семьи смогут получить помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

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