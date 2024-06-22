Уряд відклав запуск механізму національного кешбеку до вересня

Запуск планується, попередньо, у вересні.

Джерело фото: detector.media

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Уряд відклав до вересня запуск національного кешбеку, анонсованого Президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року в межах державної програми «Купуй українське».

Про це повідомив народний депутат, посилаючись на заяву першої віцепремʼєр-міністерки економіки Юлії Свириденко під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 21 червня, пише «Forbes Ukraine».

Згідно інформації, ідею кешбеку ще опрацьовують, наразі складають нормативний документ і протягом місяця «вийдуть із ним». Запуск планується, попередньо, у вересні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував державну програму кешбеку «Купуй українське», що передбачає виплату компенсації частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.

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