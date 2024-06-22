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Правительство отложило запуск механизма национального кэшбека до сентября

15:23, 22 июня 2024
Запуск планируется, предварительно, в сентябре.
Правительство отложило запуск механизма национального кэшбека до сентября
Источник фото: detector.media
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Правительство отложило до сентября запуск национального кэшбека, анонсированного Президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года в рамках государственной программы «Покупай украинское».

Об этом сообщил народный депутат, ссылаясь на заявление первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде 21 июня, пишет «Forbes Ukraine».

Согласно информации, идею кэшбека еще прорабатывают, сейчас составляют нормативный документ и в течение месяца «выйдут с ним». Запуск планируется, предварительно, в сентябре.

Напомним, что Владимир Зеленский анонсировал государственную программу кэшбека «Покупай украинское», которая предусматривает выплату компенсации части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

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