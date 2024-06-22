22 июня: какой сегодня день, праздники и памятные события

В Украине 22 июня — День скорби и памяти жертв войны.

В Украине 22 июня отмечают День скорби и памяти жертв войны в Украине. Именно в этот день 1941 началась новая фаза Второй мировой войны на территории Советского Союза. Согласно статистическим данным, в ней погибло около 20% украинцев. В этот день чествуют все те, кто отдал свою жизнь за наше государство.

Также сегодня отмечают Всемирный день смурфиков, День шоколадного эклера и Всемирный день Фольксваген Жук.

Верующие чтят память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Памятные события:

1671 год — Османская империя объявляет войну Речи Посполитой;

1675 год — английский король Карл II основывает Гринвицкую обсерваторию;

1889 год — Немецкая империя первой в Европе вводит пенсии по старости;

1910 год — открывают первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсирует дирижабль "Германия";

1915 год — австро-германские войска под руководством Августа фон Макензена освобождают Львов от русских войск после 293 дней российской оккупации;

1940 год – в Компьене Французская республика подписывает капитуляцию перед Третьим Рейхом (в том же вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Немецкая империя);

1941 год — в тюрьмах Львова начинаются расстрелы заключенных, причастных к ОУН, санкционированные прокурором Львовской области Харитоновым;

1944 год — немецкая авиация в ходе массированного авианалета уничтожает 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве;

1973 год — в ООН одновременно принимают ГДР и ФРГ.

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