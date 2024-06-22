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22 червня: який сьогодні день, свята та пам’ятні події

10:36, 22 червня 2024
В Україні 22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.
22 червня: який сьогодні день, свята та пам’ятні події
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В Україні 22 червня відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме цього дня 1941 року розпочалася нова фаза Другої світової війни на території Радянського Союзу. Згідно зі статистичними даними в ній загинуло близько 20% українців. Цього дня вшановуються всі ті, хто віддав своє життя за нашу державу.

Також сьогодні святкують Всесвітній день смурфиків, День шоколадного еклера та Всесвітній день Фольксваген Жук.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

Пам’ятні події:

  • 1671 рік — Османська імперія оголошує війну Речі Посполитій;
  • 1675 рік — англійський король Карл II засновує Гринвіцьку обсерваторію;
  • 1889 рік — Німецька імперія першою в Європі вводить пенсії зі старості;
  • 1910 рік — відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль "Німеччина";
  • 1915 рік — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільняють Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;
  • 1940 рік — в Комп'єні Французька республіка підписує капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія);
  • 1941 рік — у в'язницях Львова розпочинаються розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим;
  • 1944 рік — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;
  • 1973 рік — до ООН одночасно приймають НДР і ФРН.

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