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Міноборони тестує новий полегшений бронежилет для штурмовиків

20:04, 9 липня 2024
Нова полегшена модель бронежилета перебуває на завершальному етапі випробувань.
Міноборони тестує новий полегшений бронежилет для штурмовиків
Джерело фото: mil.gov.ua
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Міністерство оборони України розпочало тестування нової полегшеної моделі бронежилета, яка відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій. Про це повідомили в Міноборони.

«Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нова модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування.

Бронежилет виготовлено з посилених керамокомпозитних матеріалів, що забезпечує захист 6-го класу. Розмірна сітка варіюється від S до XL у двох комплектаціях, з вагою від 7,5 кг до 12 кг, порівняно з 10,5 кг до 17,5 кг у модульних моделях.

Особливістю нового бронежилета є функція швидкого скидання та можливість комплектації додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Також передбачені спеціальні анатомічні накладки для жінок.

Виріб містить окремі кишені для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімні демпферні вкладки. Після завершення лабораторних випробувань бронежилет буде передано на забезпечення ЗСУ.

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