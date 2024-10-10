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ГНС ответила, есть ли ограничения по количеству видов деятельности для плательщиков единого налога

22:36, 10 октября 2024
Налоговый кодекс не предусматривает ограничений для ФЛП по количеству видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога.
ГНС ответила, есть ли ограничения по количеству видов деятельности для плательщиков единого налога
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Государственная налоговая служба рассказа, есть ли ограничения по количеству видов деятельности для ФЛП, которые указываются в реестре плательщиков единого налога.

Согласно п. 299.1 ст. 299 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями регистрация субъекта хозяйствования как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.

Согласно п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 НКУ в заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются избранные субъектом хозяйствования виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010.

Классификация видов экономической деятельности (КВЭД ДК 009:2010) утверждена приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457 с изменениями и дополнениями.

В реестр плательщиков единого налога вносятся, в частности, сведения о видах хозяйственной деятельности.

Учитывая вышеизложенное, на основании поданного физическим лицом – предпринимателем заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр плательщиков единого налога вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности при условии, что эти виды деятельности дают право применять упрощенную систему налогообложения. При этом НКУ не предусмотрены ограничения для физических лиц – предпринимателей относительно количества видов деятельности, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога.

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