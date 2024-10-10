Иностранный бизнес может участвовать в конкурсах АРМА по отбору управляющего

Субъекты хозяйствования-нерезиденты имеют право принимать участие в закупках через систему Прозорро, предоставляя аналогичные документы, образованные в соответствии с законодательством государства регистрации.

9 октября состоялось рабочее совещание Агентство по розыску и менеджменту активов с Министерством экономики Украины по вопросу участия в конкурсе на отбор управляющих через систему Прозорро субъектов хозяйственной деятельности – нерезидентов. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Согласно статье 21 специального Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» Национальное агентство передает в управление определенным по результатам конкурса юридическим лицам или физическим лицам – предпринимателям в порядке, установленном законодательством о государственные (публичные) закупки.

Ранее АРМА обратилась в Государственную налоговую администрацию за получением разъяснения должны ли иностранные субъекты предпринимательской деятельности участвовать в конкурсах на управление арестованными активами на уровне с украинскими участниками.

«Вопрос урегулирован, специальный закон об АРМА не ограничивает права иностранных субъектов, а в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках» предприятие, победившее в закупке, должно предоставить документы, подтверждающие определенную информацию в соответствии с законодательством Украины», - заявили в АРМА.

Однако участие субъекта хозяйствования нерезидента делает невозможным выполнение этих требований потому, что этот субъект не является юридическим лицом зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины.

Следовательно, в Агентстве возникали вопросы о получении дополнительного разъяснения от Минэкономики о возможности предоставления субъектом иностранного государства документов своей страны, аналогичные украинским. Такая недискриминация и прозрачность обеспечат не только равенство всех участников, но создание привлекательного инвестиционного климата и расширение конкурентоспособности для восстановления страны.

На совместном рабочем совещании Министерством экономики Украины разъяснено, что субъекты хозяйствования-нерезиденты имеют право принимать участие в закупках через систему Прозорро, предоставляя аналогичные документы, созданные в соответствии с законодательством государства регистрации.

АРМА подчеркнуто, что в соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 1 Закона Украины «О публичных закупках», - участник процедуры закупки/упрощенной закупки (далее - участник) - физическое лицо, физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо - резидент или нерезидент, в том числе объединение участников, которое представило тендерное предложение/предложение или приняло участие в переговорах в случае применения переговорной процедуры закупки.

Национальное агентство совместно с Минэкономики приняли системные меры по привлечению представителей бизнеса стран-партнеров, с целью возможности обеспечения равных и конкурентоспособных и прозрачных механизмов их участия в конкурсах на управление арестованными активами.

«Следовательно, обязанность иметь регистрацию в Украине у субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента таких как официальное представительство, отдельное структурное подразделение или филиал - возникает исключительно в случае победы в конкурсе по отбору управляющего для возможности заключения договора управления с АРМА, начислений заработной платы, уплаты налогов от хозяйственной деятельности и оплаты доходов в бюджет Украины», - добавили в АРМА.

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