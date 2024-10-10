В Винницкой области мужчина продавал «билет» в Молдову для военнообязанного за 90 тысяч гривен

34-летний мужчина организовал незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины в Молдову.

В Винницкой области сообщено о подозрении мужчине, который требовал более 2 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Указывается, что 34-летний мужчина организовал незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины в Молдову. «Билет» за границу стоил 90 тысяч гривен.

По данным прокуратуры, мужчина был осведомлен о способах и порядке осуществления охраны государственной границы пограничниками Украины и Республики Молдова, местах дислокаций мобильных подразделений и расположении их нарядов.

Он подробно проконсультировал призывника о порядке незаконного выезда из Украины. Затем фигурант организовал доставку его в один из приграничных населенных пунктов. Там военнообязанный намеревался незаконно, вне определенных пунктов пропуска государственной границы, переправиться на территорию Молдовы.

Задержали мужчин во время движения в направлении государственной границы.

В настоящее время судом к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура не согласилась с указанной мерой пресечения и подала апелляционную жалобу на определение суда.

За указанное преступление предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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