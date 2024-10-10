У Вінницькій області чоловік продавав «квиток» до Молдови для військовозобов’язаного за 90 тисяч гривень

34-річний чоловік організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України до Молдови.

На Вінниччині повідомлено про підозру чоловіку, яки вимагав понад 2 тисяч доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Вказується, що 34-річний чоловік організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України до Молдови. «Квиток» за кордон коштував 90 тисяч гривень.

За даними прокуратури, чоловік був обізнаний про способи та порядок здійснення охорони державного кордону прикордонниками України та Республіки Молдова, місця дислокацій мобільних підрозділів та розташування їх нарядів.

Він детально проконсультував призовника щодо порядку незаконного виїзду з України. Потім фігурант організував доставлення його до одного з прикордонних населених пунктів. Там військовозобов’язаний мав намір незаконно, поза визначеними пунктами пропуску державного кордону, переправитись на територію Молдови.

Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону.

Наразі судом до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура не погодилась із зазначеним запобіжним заходом та подала апеляційну скаргу на ухвалу суду.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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